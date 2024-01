Die Karriere des Kaisers

Am 11. September 1945 kam Franz Beckenbauer in München-Giesing zur Welt. Der bayerische Junge war mit viel fußballerischem Talent gesegnet: Er übte auf Wiesen, Bolzplätzen, auf Pausenhöfen. Und so beherrschte er es eines Tages, den Ball von einem Bierglas zu schießen und in der Torwand zu versenken. Zudem gewann er zahlreiche Titel, bewegte den deutschen Fußball wie kein anderer, bekam überhöhende Spitznamen wie "Lichtgestalt" oder "Kaiser".