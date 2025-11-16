Enzo Ferrari hätte die Idee vermutlich gefallen. 1946, Europa lag nach dem von den Nationalsozialisten begonnenen Zweiten Weltkrieg in Trümmern: Überall kämpften die Menschen darum, das Nötigste fürs Überleben zusammenzubekommen. Sich von Ort zu Ort zu bewegen, war mühsam. Und Ferrari? Ließ in seiner kleinen Fabrik, die er in Maranello aufgezogen hatte, nachdem er sich im Streit vom größeren Autobauer Alfa Romeo getrennt hatte, einen Zwölfzylinder bauen.