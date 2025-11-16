Foto: Ulrich Hufnagel/Imago; Collage: SZ
Foto: Ulrich Hufnagel/Imago; Collage: SZ

Taktik des FC Bayern

Kompany-Ball

Der FC Bayern spielt bislang eine Saison der Superlative.

Was macht den Fußball von Trainer Vincent Kompany so besonders?

Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.

Foto: Ulrich Hufnagel/Imago; Collage: SZ
Foto: Ulrich Hufnagel/Imago; Collage: SZ

Taktik des FC Bayern

Kompany-Ball
Foto: Ulrich Hufnagel/Imago; Collage: SZ
Foto: Ulrich Hufnagel/Imago; Collage: SZ

Der FC Bayern spielt bislang eine Saison der Superlative.

Foto: Ulrich Hufnagel/Imago; Collage: SZ
Foto: Ulrich Hufnagel/Imago; Collage: SZ

Was macht den Fußball von Trainer Vincent Kompany so besonders?

Foto: Ulrich Hufnagel/Imago; Collage: SZ
Foto: Ulrich Hufnagel/Imago; Collage: SZ

Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.

Von Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujic
25. November 2025 | Lesezeit: 10 Min.

Joshua Kimmich, seit 2015 beim FC Bayern, konnte sich an nichts Vergleichbares erinnern. Er stand vor ein paar Wochen nach dem 2:1 gegen den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain in den Katakomben des Prinzenpark-Stadions und bejahte die Frage: Die erste Halbzeit sei die beste gewesen, die er mit dem Verein je erlebt habe.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.