Spitzensportler und -sportlerinnen zu verstehen, kann bisweilen kompliziert sein, auch wenn sie noch so häufig vor Fernsehkameras treten und sich erklären. Die Skirennläuferin Emma Aicher etwa ist schwierig zu ergründen, besonders wenn man mit ihr im künstlichen Terrain einer sogenannten Mixed Zone hinter der Ziellinie spricht. Das emotionale Zentrum des Skisports mag das Stadion im Tal sein, dort wird gejubelt, fließen Tränen, spielen sich kleine Dramen ab. Ihr natürliches Habitat befindet sich weiter oben. Am Berg, wo Reporter weit weg sind – und keine großen Worte von den Protagonisten erwartet werden. Sondern nur große, mittelgroße oder kleine Kurven.