Foto: imago, dpa
Foto: imago, dpa
  Die Bundesliga-Elf der Hinrunde  

Dieses Team könnte (vielleicht) die Bayern ärgern

17 Bundesligisten müssen es zusammen versuchen: Eine Auswahl der besten Hinrunden-Spieler jenseits von München, um den Tabellenführer zu schlagen. Oder wenigstens Unentschieden zu spielen.

Von Sebastian Fischer und Martin Schneider
15. Januar 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Beste Hinrunde der Ligageschichte, keine Niederlage, 66 Tore: Wenn die ersten 17 Spieltage der Fußball-Bundesliga eines gezeigt haben, dann, dass kein Bundesligaklub allein stark genug ist, den FC Bayern zu besiegen. Die Schlussfolgerung ist klar: Nur zusammen kann die Liga dem übermächtigen Imperium trotzen. Es braucht eine Vereinigung der Kräfte, ein ultimatives Team, ein Best-of-Rest-Bundesliga. Wenn jeder Klub einen Kandidaten aus seinen Reihen entsenden würde, wäre diese Mannschaft in der Lage, das bisher Unmögliche zu schaffen? Die SZ hat auf Basis der Leistungen der Hinrunde und auf Basis der Anti-Bayern-Tauglichkeit der Spieler einen Kader zusammengestellt. Mit hochkarätig besetzter Ersatzbank und einem verheißungsvollen Trainertalent.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.