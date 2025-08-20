„Schwachsinn!“, nannte Erich Ribbeck, damals Trainer von Bayer Leverkusen, die Einführung der Drei-Punkte-Regel. Die halbe Bundesliga stellte sich vor 30 Jahren quer gegen diesen unerhörten Eingriff in das Belohnungssystem des Fußballs, den der Weltverband Fifa bereits ein Jahr zuvor bei der Weltmeisterschaft in den USA ausprobiert hatte und der statt zwei nun plötzlich drei Punkte für einen Sieg vorsah. Es war der Versuch des mächtigen Verbands, das trostlose Spiel der Neunziger wieder zu Sturm und Drang zu treiben. 30 Jahre später bleibt die Frage, ob das wegen der Drei-Punkte-Regel gelang. Oder trotzdem.