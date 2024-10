Diese Geschichte, die den Deutschen Fußball-Bund gerade ziemlich auf Trab hält, beginnt am 9. Oktober 2015 in Leipzig. Historisches Datum, historischer Ort: Beides steht für die Montagsdemonstrationen von 1989, auf die im Jahr darauf die deutsche Wiedervereinigung folgte. An diesem Freitagabend vor gut neun Jahren ziehen wieder Zehntausende Menschen mit Kerzen durch die Straßen, um daran zu erinnern. Das traditionelle Lichtfest geht allen ans Herz.