Der Mannschaftsbus glitt durch Ost-Berlin, und je näher er dem Walter-Ulbricht-Stadion kam, desto mehr wunderten sich die Spieler aus dem Westen: kaum ein Mensch weit und breit, keine Fans, keine Schlangen an den Eingängen, kein Trubel – nichts. Merkwürdig. Hier sollte doch gleich ein Fußballspiel angepfiffen werden, und nicht irgendeines, sondern ein deutsch-deutsches Bruderduell.