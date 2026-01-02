Foto: ANP/Picture Alliance/dpa
Fußballhistorie

Die vergessenen deutsch-deutschen Spiele

Offiziell gab es nur zwei Fußball-Länderspiele zwischen der BRD und der DDR. In Wahrheit waren es sechs.

Über ein kurioses Kapitel des Kalten Krieges im Sport – und das berühmte Sparwasser-Tor.

Über ein kurioses Kapitel des Kalten Krieges im Sport – und das berühmte Sparwasser-Tor.

Von Roman Deininger und Uwe Ritzer
2. Januar 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Der Mannschaftsbus glitt durch Ost-Berlin, und je näher er dem Walter-Ulbricht-Stadion kam, desto mehr wunderten sich die Spieler aus dem Westen: kaum ein Mensch weit und breit, keine Fans, keine Schlangen an den Eingängen, kein Trubel – nichts. Merkwürdig. Hier sollte doch gleich ein Fußballspiel angepfiffen werden, und nicht irgendeines, sondern ein deutsch-deutsches Bruderduell. 

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.