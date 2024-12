Die Sportart Darts wächst und wächst, das ist besonders gut zu beobachten, wenn in London der Jahreshöhepunkt ansteht: die Weltmeisterschaft (15. Dezember bis 3. Januar) im Alexandra Palace, kurz „Ally Pally“. Ein Blick auf die Starterliste zeigt: Auch hierzulande wächst Darts rasant. Waren es in früheren Jahren kein einziger oder nur wenige deutsche Starter, treten diesmal sechs Pfeilewerfer aus Deutschland in London an – so viele wie nie zuvor. Wer sind die sechs Männer? Und hat einer von ihnen die Chance, bis zum Ende im Turnier zu bleiben?