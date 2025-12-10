Foto: Godfrey Pitt/Action Plus/Imago
Start der Darts-WM

Das Spitze muss ins Runde

Die Darts-WM in London beginnt: Wer sind die Favoriten? Was ändert sich am Modus? Und wie stehen die Chancen der deutschen Spieler?

Fragen und Antworten zum größten Spektakel des Pfeilewerfens.

Von Korbinian Eisenberger und Carsten Scheele
10. Dezember 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Die Kunst, aus 2,37 Metern eine Scheibe zu treffen, nimmt immer mehr Raum ein in der Welt des Sports, sofern man die Disziplin Darts überhaupt dazuzählen darf. Beim wichtigsten Turnier der Szene jedenfalls geht die Angelegenheit zunehmend in die Breite. 

