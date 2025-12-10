Foto: Godfrey Pitt/Action Plus/Imago
Start der Darts-WM
Das Spitze muss ins Runde
10. Dezember 2025 | Lesezeit: 5 Min.
Die Kunst, aus 2,37 Metern eine Scheibe zu treffen, nimmt immer mehr Raum ein in der Welt des Sports, sofern man die Disziplin Darts überhaupt dazuzählen darf. Beim wichtigsten Turnier der Szene jedenfalls geht die Angelegenheit zunehmend in die Breite.