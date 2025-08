Der Tod von Laura Dahlmeier am Laila Peak in Pakistan bewegt viele Menschen, dazu zählt auch Alix von Melle. Die 53-Jährige gilt als eine der erfolgreichsten Höhenbergsteigerinnen Deutschlands. Die Hamburgerin hat sieben Achttausender ohne Flaschensauerstoff bestiegen und war mit dem Kletterer Luis Stitzinger verheiratet. Im Mai 2023 starb ihr Mann, mit dem sie viele Expeditionen unternommen hatte, beim Abstieg vom Kangchendzönga – einem Achttausender (8586 Meter) in Nepal. Seitdem hält Alix von Melle nicht nur Vorträge über ihre Expeditionen – sondern auch über Trauerarbeit. Im Gespräch gibt sie Einblick in die Welt der Berge und ihre tödlichen Gefahren.