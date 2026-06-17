Fußballgötter Es ist die reine Freude Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Messi, Mbappe, Haaland, Havertz.Die Top-Stürmer erfüllen alle Erwartungen! Von Guido Schröter 17. Juni 2026 | Lesezeit: 1 Min. Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Text und Illustration: Guido Schröter; Digitales Storytelling: dkul