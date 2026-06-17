Fußballgötter

Es ist die reine Freude

Illustration: Guido Schröter
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Messi, Mbappe, Haaland, Havertz.

Die Top-Stürmer erfüllen alle Erwartungen!

Von Guido Schröter
17. Juni 2026 | Lesezeit: 1 Min.
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Text und Illustration: Guido Schröter; Digitales Storytelling: dkul

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