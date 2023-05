Mia san diesmal nicht dabei

Von SZ-Autoren

Gregor Kobel

(Borussia Dortmund, 25 Jahre, Tor)

Gregor Kobel erlebte seine zweite BVB-Saison als schockartige Kneipp-Anwendung: abwechselnd eiskalt und kochend heiß. Mit prächtigen Paraden brachte der Torhüter sein Team in verheißungsvolle Konstellationen, in denen ihm mitunter verhängnisvolle Patzer passierten. Originalkommentar: „Schöne Scheiße!“ Eingangs einer Niederlage bei Union Berlin rutschte er vor dem 0:1 beim Befreiungsschlag aus; beim 2:4 in München trat er neben jenen langen Ball von Dayot Upamecano, der dann zum 0:1 ins Tor hoppelte. Die Kollegen verbaten sich jeglichen Tadel, Kobel gilt unbeirrt als einer der Besten der Branche. Besserung gelobte er in helvetischer Einkehr: „Da muss ich vielleicht gucken, dass ich’s besser mache.“ Ulrich Hartmann