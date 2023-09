Der Pokal muss durch den Zoll

Vielleicht geht es genau darum in diesen Tagen: den Randsport Basketball, der er in Deutschland noch immer ist, angesichts des bislang größten Erfolges zum Leuchten zu bringen – nicht nur durch den WM-Titel, sondern in nachhaltiger Form. Allein der Ort, an dem sich die DBB-Auswahl ihren Anhängern präsentierte, sagt viel aus über den Stellenwert des Sports. Die deutsche Mannschaft hatte ja nicht etwa auf den Frankfurter Römer geladen, oft Empfangsstätte für solche Anlässe, oder gar ans Brandenburger Tor und an die Straße Unter den Linden in Berlin, der Fußball-Weltmeister-Meile von 2014.

Nein, die Hochhausschlucht der Sponsor-Konzernzentrale an der Theodor-Heuss-Allee 2, drei Kilometer östlich vom Römer, passte ganz gut zum Ist-Zustand des deutschen Basketballs – und in die hiesige Sportlandschaft, die allzu oft hinter dem Fußball auf den Nebenplätzen stattfindet, auch in medialer Hinsicht.