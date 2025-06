Es dauert, bis man in Auckland den FC Bayern entdeckt. Erst einmal muss man überhaupt das Klubgelände des Auckland City FC in Sandringham finden, einem der vielen Vororte der größten und weitläufigsten Stadt Neuseelands. Unscheinbare Seitenstraßen und soziale Brennpunkte hat Auckland zur Genüge, gerade hier, 20 Minuten Fahrt südlich des Stadtzentrums. Inmitten einer Wohngegend aber taucht ein Fußballfeld auf, davor ein warnendes Schild der Stadtverwaltung. Dass die Spielstätte an der Kiwitea Street offiziell ein Park ist, der Gemeinde gehört und daher frei zugänglich ist, erzählt eigentlich schon genug über den kleinsten Teilnehmer der Klub-WM. Jedenfalls: „Hunde verboten“, so lautet die Warnung.