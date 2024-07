Kurz nach... Zürich

Klar, die meisten denken gerade an andere Ziele, strömen ans Mittelmeer oder nach Skandinavien. Andererseits: Die größte Stadt der Schweiz ist aus Deutschland schnell und nachhaltig erreichbar, selten unerträglich heiß – und vielseitiger, als Goldküste und Geldhäuser befürchten lassen. Ein feines Sommerziel eigentlich, und manches gibt es dann auf dem sonst so teuren Pflaster sogar gratis. Wo also lässt sich die Zeit besonders schön verbringen?