Foto: Mika Schmidt/imago / auslöser-photography
Foto: Mika Schmidt/imago / auslöser-photography
Foto: Joerg Boethling/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Joerg Boethling/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Fabian Plock/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Fabian Plock/mauritius images / Alamy Stock

Einmal im Leben 

Im afrikanischen Petersdom

In der Elfenbeinküste steht ein Nachbau des Petersdoms. Ein autoritärer Präsident hat ihn bauen lassen. Er wurde dann ein bisschen größer als das Original. Dieses und andere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
18. Juni 2026
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Wer die Basilika Notre-Dame-de-la-Paix in Yamoussoukro zum ersten Mal sieht, der denkt sich: Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das ist auch so gedacht. Die mächtige Kirche mit ihrem ovalen, von zwei halbrunden Säulengängen gesäumten Vorplatz ist ein moderner Nachbau des Petersdoms, mitten in der Elfenbeinküste.

Foto: Mika Schmidt/imago / auslöser-photography
Foto: Mika Schmidt/imago / auslöser-photography

Einmal im Leben 

Im afrikanischen Petersdom
Foto: Joerg Boethling/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Joerg Boethling/mauritius images / Alamy Stock

In der Elfenbeinküste steht ein Nachbau des Petersdoms. Ein autoritärer Präsident hat ihn bauen lassen. Er wurde dann ein bisschen größer als das Original. Dieses und andere Traumziele.

Foto: Fabian Plock/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Fabian Plock/mauritius images / Alamy Stock
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Wer die Basilika Notre-Dame-de-la-Paix in Yamoussoukro zum ersten Mal sieht, der denkt sich: Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das ist auch so gedacht. Die mächtige Kirche mit ihrem ovalen, von zwei halbrunden Säulengängen gesäumten Vorplatz ist ein moderner Nachbau des Petersdoms, mitten in der Elfenbeinküste.

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