Foto: Mika Schmidt/imago / auslöser-photography
Foto: Mika Schmidt/imago / auslöser-photography
Foto: Joerg Boethling/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Joerg Boethling/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Fabian Plock/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Fabian Plock/mauritius images / Alamy Stock
Einmal im Leben
Im afrikanischen Petersdom
18. Juni 2026
Wer die Basilika Notre-Dame-de-la-Paix in Yamoussoukro zum ersten Mal sieht, der denkt sich: Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das ist auch so gedacht. Die mächtige Kirche mit ihrem ovalen, von zwei halbrunden Säulengängen gesäumten Vorplatz ist ein moderner Nachbau des Petersdoms, mitten in der Elfenbeinküste.
Foto: Mika Schmidt/imago / auslöser-photography
Foto: Mika Schmidt/imago / auslöser-photography
Einmal im Leben
Im afrikanischen Petersdom
Foto: Joerg Boethling/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Joerg Boethling/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Fabian Plock/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Fabian Plock/mauritius images / Alamy Stock
Wer die Basilika Notre-Dame-de-la-Paix in Yamoussoukro zum ersten Mal sieht, der denkt sich: Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das ist auch so gedacht. Die mächtige Kirche mit ihrem ovalen, von zwei halbrunden Säulengängen gesäumten Vorplatz ist ein moderner Nachbau des Petersdoms, mitten in der Elfenbeinküste.