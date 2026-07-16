Durch Wuppertal schweben

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Das Staunen beginnt in Vohwinkel, wo haushohe Stahlbögen das Straßenbild dominieren. Eine Sci-Fi-Kulisse von vorvorgestern. „Gardinenstangenstrecke“ wird der Landabschnitt der Hängebahn genannt, die später über die Wupper rauscht, sich mehr als 13 Kilometer mit dem Fluss nach Oberbarmen schlängelt.