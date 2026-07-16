Einmal im Leben
Durch Wuppertal schweben
16. September 2026
Das Staunen beginnt in Vohwinkel, wo haushohe Stahlbögen das Straßenbild dominieren. Eine Sci-Fi-Kulisse von vorvorgestern. „Gardinenstangenstrecke“ wird der Landabschnitt der Hängebahn genannt, die später über die Wupper rauscht, sich mehr als 13 Kilometer mit dem Fluss nach Oberbarmen schlängelt.
Einmal im Leben
Durch Wuppertal schweben
Das Staunen beginnt in Vohwinkel, wo haushohe Stahlbögen das Straßenbild dominieren. Eine Sci-Fi-Kulisse von vorvorgestern. „Gardinenstangenstrecke“ wird der Landabschnitt der Hängebahn genannt, die später über die Wupper rauscht, sich mehr als 13 Kilometer mit dem Fluss nach Oberbarmen schlängelt.