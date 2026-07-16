Foto: Robert Poorten/IMAGO
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Foto: IMAGO/Volker Preusser/IMAGO
Foto: S. Ziese/IMAGO

Einmal im Leben 

Durch Wuppertal schweben

Leichtes Schaukeln, ein Rumpeln von oben: 2026 feiert man 125 Jahre Schwebebahn. Jetzt kann man sogar virtuell durch die Zeit reisen. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
16. September 2026

Das Staunen beginnt in Vohwinkel, wo haushohe Stahlbögen das Straßenbild dominieren. Eine Sci-Fi-Kulisse von vorvorgestern. „Gardinenstangenstrecke“ wird der Landabschnitt der Hängebahn genannt, die später über die Wupper rauscht, sich mehr als 13 Kilometer mit dem Fluss nach Oberbarmen schlängelt.

Foto: Robert Poorten/IMAGO
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Einmal im Leben 

Durch Wuppertal schweben
Foto: Robert Poorten/IMAGO
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Leichtes Schaukeln, ein Rumpeln von oben: 2026 feiert man 125 Jahre Schwebebahn. Jetzt kann man sogar virtuell durch die Zeit reisen. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: IMAGO/Volker Preusser/IMAGO
Foto: S. Ziese/IMAGO

Das Staunen beginnt in Vohwinkel, wo haushohe Stahlbögen das Straßenbild dominieren. Eine Sci-Fi-Kulisse von vorvorgestern. „Gardinenstangenstrecke“ wird der Landabschnitt der Hängebahn genannt, die später über die Wupper rauscht, sich mehr als 13 Kilometer mit dem Fluss nach Oberbarmen schlängelt.

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