Foto: Thomas Meyer Photography/ MQ
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Foto: Niko Havranek/ MQ
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Wo der Wiener Grant Pause macht

In der legendär schlecht aufgelegten Stadt hat es das Museumsquartier zum Lieblingsort gebracht. Ein Besuch zum 25. Geburtstag.

Foto: Thomas Meyer Photography/ MQ
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Wo der Wiener Grant Pause macht
Foto: Niko Havranek/ MQ
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In der legendär schlecht aufgelegten Stadt hat es das Museumsquartier zum Lieblingsort gebracht. Ein Besuch zum 25. Geburtstag.

Von Irene Helmes
18. Juni 2026

Man muss nicht unbedingt wissen, was man sucht, wenn man das Museumsquartier besucht. Zeit mitbringen: die bessere Idee. Also hinein in Wiens größten Innenhof, um von dort aus all seine Facetten zu erkunden. Nimmt man einen der Seiteneingänge, bleibt man vielleicht eh gleich wieder stehen an einer großen kobaltblauen Tafel. Auf der steht zum Beispiel „Auf jeden Töricht scheint zu Tausenden Glückeskanonen“, weitere Fragmente verlieren sich in alle Richtungen.

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