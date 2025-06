Von der schönsten über die älteste in die größte Stadt Europas: So charakterisiert der Österreicher Martin Zinggl seine Weitwanderung auf dem Sultans Trail von Wien über Plovdiv nach Istanbul, für die er 102 Tage gebraucht hat. Der Reporter hatte beruflich mehr als 100 Länder besucht, als ihn die Lähmung eines Gesichtsnervs aus der Bahn warf. Noch nicht wieder komplett genesen, hat er sich auf dieses Abenteuer eingelassen, um über den Umweg einer solchen Auszeit wieder in die Spur zu finden. Mitte Juni ist sein Buch „Das ist kein Spaziergang“ erschienen (Knesebeck-Verlag, 22 Euro). Es handelt von bemerkenswerten Menschen und europäischen Befindlichkeiten.