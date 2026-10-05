Im Jahr 2023 kündigten Teresa Binner und Dennis Tuczay ihre Bürojobs, nicht aus Frust am Alltag, sondern um sich einen Lebenstraum zu verwirklichen und von ihrer Heimatstadt München nach Australien zu reisen – über Land nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Seit dreieinhalb Jahren sind die beiden 35-Jährigen inzwischen unterwegs, was auch damit zu tun hat, dass sie nicht immer den kürzesten oder gar schnellsten Weg nahmen: Nach 20 000 Kilometern waren die beiden noch immer in Zentralasien und nach mehr als 40 000 Kilometern wieder zurück in Deutschland. Die Internetverbindung nach Asien für das Videogespräch allerdings läuft weniger abgehackt als so manches Meeting zwischen Home-Office und SZ-Büroturm.