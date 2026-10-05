Reisen ohne Flugzeug

Mit Öffis um die halbe Welt

Das Paar beim Busfahren in Kirgisistan.
Foto: Binner / Tuczay
Foto: Binner / Tuczay
Das Paar beim Busfahren in Kirgisistan.
Das Paar beim Busfahren in Kirgisistan.

Vor dreieinhalb Jahren sind Teresa Binner und Denis Tuczay von München nach Australien aufgebrochen – und versuchen dabei, auf Flüge zu verzichten. Ein Gespräch über die beste Küche, die schönsten Toiletten und bissige Straßenhunde.

Interview von Dominik Prantl
5. Oktober 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Im Jahr 2023 kündigten Teresa Binner und Dennis Tuczay ihre Bürojobs, nicht aus Frust am Alltag, sondern um sich einen Lebenstraum zu verwirklichen und von ihrer Heimatstadt München nach Australien zu reisen – über Land nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Seit dreieinhalb Jahren sind die beiden 35-Jährigen inzwischen unterwegs, was auch damit zu tun hat, dass sie nicht immer den kürzesten oder gar schnellsten Weg nahmen: Nach 20 000 Kilometern waren die beiden noch immer in Zentralasien und nach mehr als 40 000 Kilometern wieder zurück in Deutschland. Die Internetverbindung nach Asien für das Videogespräch allerdings läuft weniger abgehackt als so manches Meeting zwischen Home-Office und SZ-Büroturm.

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