Weltreise
„Wir wollen nicht an den Strand, das ist langweilig“
6. Mai 2026 | Lesezeit: 7 Min.
Als Eleanor Hamby und Sandra Hazelip, beide Jahrgang 1941, im Alter von 80 Jahren gemeinsam eine Reise in 80 Tagen um die Welt unternehmen wollten, wurde daraus wegen der Pandemie nichts. Aber die beiden Amerikanerinnen lassen sich grundsätzlich nie unterkriegen. Und so starteten sie eben ein Jahr später, 2023, in dieses Abenteuer auf den Spuren von Jules Verne, durch das sie in sozialen Medien ziemlich bekannt wurden.