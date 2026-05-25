Warschau ist hektisch, sagt die Bekannte, die in den weiten Wäldern Ostpolens lebt. Warschau ist hässlich, sagen die Krakauer und zischen mit dem Schnellzug ohne Zwischenhalt zurück in ihr Weltkulturerbe. Warschau ist so weit im Osten, sagen die Breslauer und fahren lieber nach Dresden. Die Warschauer reden immer nur über den Zweiten Weltkrieg und ihren Aufstand, sagt die Kollegin aus Posen. Warschau ist cool, modern, liberal, weltoffen, sagen die Warschauer. Aber Warschau ist nicht Polen, warnen sie.