Foto: Andreas Strauß/imago images/Westend61
Foto: Andreas Strauß/imago images/Westend61
Foto: Georg Renöckl
Foto: Georg Renöckl
Foto: Georg Renöckl
Foto: Georg Renöckl

Wer Berg- und Strandurlaub verbinden möchte, findet auf dem Weitwanderweg GR 52 im Südosten Frankreichs ideale Bedingungen.

Man startet im Hochgebirge...

Und kommt am Mittelmeer heraus.

Von den Almen zu den Palmen

Foto: Andreas Strauß/imago images/Westend61
Foto: Andreas Strauß/imago images/Westend61

Wer Berg- und Strandurlaub verbinden möchte, findet auf dem Weitwanderweg GR 52 im Südosten Frankreichs ideale Bedingungen.

Foto: Georg Renöckl
Foto: Georg Renöckl

Man startet im Hochgebirge...

Foto: Georg Renöckl
Foto: Georg Renöckl

Und kommt am Mittelmeer heraus.

Von den Almen zu den Palmen
Von Georg Renöckl
23. April 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Wenn sich eine Wölfin das Fell rund um die Zitzen ausrupft, ist der Wurf ihrer Jungen nicht mehr weit. Tierpflegerin Marie Froment ist aufgeregt: Ayana, die Alpha-Wölfin eines ihrer Rudel, hat gestern begonnen, sich mit den Zähnen Büschel aus dem Bauchfell zu reißen. Wenn man nur näher herangehen könnte! Doch niemals würde selbst ein in Gefangenschaft geborenes Tier wie Ayana einen Menschen nahe an sich heranlassen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.