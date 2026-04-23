Wenn sich eine Wölfin das Fell rund um die Zitzen ausrupft, ist der Wurf ihrer Jungen nicht mehr weit. Tierpflegerin Marie Froment ist aufgeregt: Ayana, die Alpha-Wölfin eines ihrer Rudel, hat gestern begonnen, sich mit den Zähnen Büschel aus dem Bauchfell zu reißen. Wenn man nur näher herangehen könnte! Doch niemals würde selbst ein in Gefangenschaft geborenes Tier wie Ayana einen Menschen nahe an sich heranlassen.