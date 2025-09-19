Ich keuche, das Herz rast, der Rucksack drückt, und mein Hund Ralfi zieht ungeduldig an der Leine. Vor uns liegt die Wichlenmatt, eine Hochebene im Glarnerland, umgeben von grünbewachsenen Bergen. Die ersten 400 Höhenmeter liegen hinter uns, und mir geht es erstaunlich gut. Der Weg schlängelt sich weiter durch sumpfige Stellen, ein Bach durchzieht die Weite, und zwischen hohem Gras wiegt weißes Wollgras im Wind.