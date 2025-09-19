Foto: Caroline Arends
Foto: Caroline Arends
Foto: Caroline Arends
Foto: Caroline Arends
Foto: Caroline Arends
Foto: Caroline Arends

Unsere Autorin hat mit ihrem Hund die Schweizer Alpen durchquert.

Auf der „Via Alpina“ musste sie nicht nur 225 Kilometer mit steilen Anstiegen bewältigen, sondern auch eine ganz persönliche Herausforderung.

Mit Ralfi über alle Berge

Foto: Caroline Arends
Foto: Caroline Arends

Unsere Autorin hat mit ihrem Hund die Schweizer Alpen durchquert.

Foto: Caroline Arends
Foto: Caroline Arends

Auf der „Via Alpina“ musste sie nicht nur 225 Kilometer mit steilen Anstiegen bewältigen, sondern auch eine ganz persönliche Herausforderung.

Foto: Caroline Arends
Foto: Caroline Arends
Mit Ralfi über alle Berge
Von Nadine Regel
19. September 2025 | Lesezeit: 8 Min.

Ich keuche, das Herz rast, der Rucksack drückt, und mein Hund Ralfi zieht ungeduldig an der Leine. Vor uns liegt die Wichlenmatt, eine Hochebene im Glarnerland, umgeben von grünbewachsenen Bergen. Die ersten 400 Höhenmeter liegen hinter uns, und mir geht es erstaunlich gut. Der Weg schlängelt sich weiter durch sumpfige Stellen, ein Bach durchzieht die Weite, und zwischen hohem Gras wiegt weißes Wollgras im Wind.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.