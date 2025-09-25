Foto: Pompjaideawx/Depositphotos/IMAGO
Foto: Pompjaideawx/Depositphotos/IMAGO
Foto: Pompjaideaw/Depositphotos/IMAGO
Foto: Pompjaideaw/Depositphotos/IMAGO
Foto: Nuttawut Utta/mauritius images
Foto: Nuttawut Utta/mauritius images
Einmal im Leben
Reis pflanzen in Vietnam
17. Oktober 2025
Fünf Wochen durch Vietnam tingeln – das war der Plan. Kein Ziel, keine Liste von Orten, die ich „gesehen haben muss“. Da kommt Sinh wie gerufen: ein junger Trekkingguide, der mich mit in den Norden nimmt. Drei Tage lang führt er unsere kleine Gruppe durch Bergdörfer rund um Sa Pa nahe der Grenze zu China.
Foto: Pompjaideawx/Depositphotos/IMAGO
Foto: Pompjaideawx/Depositphotos/IMAGO
Einmal im Leben
Reis pflanzen in Vietnam
Foto: Pompjaideaw/Depositphotos/IMAGO
Foto: Pompjaideaw/Depositphotos/IMAGO
Foto: Nuttawut Utta/mauritius images
Foto: Nuttawut Utta/mauritius images
Fünf Wochen durch Vietnam tingeln – das war der Plan. Kein Ziel, keine Liste von Orten, die ich „gesehen haben muss“. Da kommt Sinh wie gerufen: ein junger Trekkingguide, der mich mit in den Norden nimmt. Drei Tage lang führt er unsere kleine Gruppe durch Bergdörfer rund um Sa Pa nahe der Grenze zu China.