Auf den Vesuv

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

Foto: SZ/Grafik Foto: SZ/Grafik

Die Geschichte von Pompeji und dem Vulkan, der die Stadt 79 nach Christus auslöschte, hat den Siebenjährigen beeindruckt, das ist nicht zu überhören. „Wenn der Vesuv jetzt wieder ausbrechen würde, würde er uns treffen können?“, fragt das Kind nachmittags an der Theke einer Eisdiele in Neapel, abends im Stadion des SSC Neapel, am nächsten Morgen vor einem Caravaggio-Bild in einer Kirche in der Altstadt. Mittags am dreckigen Stadtstrand, abends bei der Pizza.