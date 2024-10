Kurz nach... Utrecht

Manchmal braucht es nicht mehr, als satt, zufrieden und leicht erschöpft eine Stadt zu verlassen mit dem Gefühl, dort ein paar Tage auf beste Art verplempert zu haben. Utrecht muss weder Sehnsuchtsziel noch Metropole sein, um Gästen dieses kleine Glück zu ermöglichen: Es ist wunderbar übersichtlich, aber eben auch unbekannt genug, um überraschen zu können.

Die Einheimischen spielen mit ihrer Stadt, wandeln Altes um, korrigieren Bausünden und schaffen neue Orte zum Genießen. Nur weil etwas lange so war, muss es so bleiben – dieser Gedanke scheint in Utrecht grundsätzlich fremd zu sein. Und so ist ein Abstecher dorthin auch ein fröhlicher Crashkurs in freiem Denken.