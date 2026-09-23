Von SZ-Autorinnen und Autoren

Es ist nicht nur ihre schiere Größe. Ja, die auch, aber wie sie da stehen, in diesem lichten Bergwald auf mehr als 2000 Meter Höhe an den Hängen der Sierra Nevada, uralt und ehrwürdig, scheinbar unzerstörbare Lebewesen, das erfüllt einen mit Ehrfurcht. Es ist ein ähnliches Gefühl wie vor hohen Bergen oder auf dem Meer. Es zeigt einem, wie klein man ist als Mensch und wie kurz man lebt im Vergleich.