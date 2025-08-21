Reisetrends

Wie die Generation Tiktok Urlaub macht

Früher fragte man Freunde oder las Reiseführer. Heute entscheidet der Algorithmus über das nächste Urlaubsziel. Unser Autor hat seinen Städtetrip nach Amsterdam mit Tiktok geplant. Ein Selbstversuch.

Von Sebastian Strauß
21. August 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Eigentlich – und das muss ich hier gleich zu Beginn gestehen – bin ich kein Amsterdam-Neuling mehr. Ich war schon ein paarmal in der Stadt. Allerdings mit Anfang zwanzig, ausgestattet mit einem Interrail-Ticket, einem Rucksack und mit einer ziemlich klaren Vorstellung von einem „Städtetrip“: wenig Schlaf, viele Bars und alles ein bisschen verschwommen. Der letzte Besuch ist fast acht Jahre her. Inzwischen reise ich anders. Ich trinke Flat White statt Wodka Bull und finde es völlig ausreichend, wenn der Tag um zehn Uhr abends im Bett endet.

