Veränderungen? Ihnen gegenüber ist das Kind, das allmählich ein Jugendlicher wird, grundsätzlich skeptisch bis ablehnend eingestellt. Als beispielsweise unser Mietvertrag vor zweieinhalb Jahren wegen Eigenbedarfs gekündigt worden ist, haben wir im Viertel eine neue Wohnung gesucht. Weil wir dort gerne leben und, nach mehr als zwei Jahrzehnten, längst auch verwurzelt sind. Die Definition, was noch zum Viertel zählt, fiel in der Familie unterschiedlich aus. Die des Kindes war am engsten gefasst. Parallelstraße? Puh! Zu unserer großen Erleichterung haben sich die Dinge in dieser lästigen Angelegenheit ungewöhnlich schnell auf das Glücklichste gefügt: Wir haben lediglich die Straßenseite gewechselt, die neue Wohnung ist nahezu identisch mit der alten, nur spiegelverkehrt angeordnet. Das war als Veränderung für alle akzeptabel.