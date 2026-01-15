Am guten Willen scheitert es bei immer weniger Menschen, das Interesse an Nachtlinien durch Europa ist riesig. Die Folge davon: Vor allem in den Ferienzeiten sind die Züge häufig ausgebucht, es lohnt sich also, Tickets frühzeitig zu kaufen. Denn das Angebot hält kaum Schritt mit der wachsenden Nachfrage, nur nach und nach werden alte Waggons durch moderne ersetzt oder gar Strecken erweitert. Die Deutsche Bahn hat das Thema komplett verschlafen und anderen Unternehmen überlassen, voran der österreichischen ÖBB. Auch müssen sich Reisende oft durch mehrere Buchungsplattformen und Fahrpläne kämpfen, bis sie ihren Urlaub zusammengepuzzelt bekommen.