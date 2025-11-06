Er trägt Zylinder und ein goldschimmerndes Gilet mit bordeauxfarbenem Kragen, passend zur fein gestreiften Hose. Wenn François Lapointe als Handelsreisender aus dem 19. Jahrhundert verkleidet durch das altehrwürdige Château Frontenac führt, verpasst er seinem geschliffenen Englisch bisweilen einen überzogen französischen oder italienischen Akzent. Unter den funkelnden Kronleuchtern im prunkvollen Ballsaal wirkt der Schlossführer dann endgültig wie ein Relikt aus glorreichen Zeiten, als in Vieux-Québec noch die Gouverneure der französischen Kolonie La Nouvelle-France residierten. Seine vorwiegend US-amerikanischen Gäste – am heutigen Morgen aus Texas, Florida und Maryland – sind verzückt.