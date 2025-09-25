So nah sich die beiden sind: Umbrien ist nicht die Toskana – und wahrscheinlich ist das ein Glück. Vom Norden aus gesehen weiter weg, insgesamt weniger durchgenudelt, sodass es Einheimischen wie Gästen seltener zu voll wird. Als einzige Region Italiens grenzt Umbrien weder ans Mittelmeer noch an einen Nachbarstaat. Also was macht sie aus?