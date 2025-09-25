Umbrien
Foto: MARCELLOSCOPELLITI/Umbria Turism
Video: Getty Images
Blick auf Panicale.
Video: Getty Images
Italien in Grün

Das Meer ist weit weg in Umbrien, alles andere gibt’s im Überfluss: Wein und Oliven, Renaissance-Kultur, kuriose Geschichten.

Foto: MARCELLOSCOPELLITI/Umbria Turism
Video: Getty Images
Blick auf Panicale.
Video: Getty Images
Und einige der schönsten Städtchen des Landes.

Von Irene Helmes
25. September 2025

So nah sich die beiden sind: Umbrien ist nicht die Toskana – und wahrscheinlich ist das ein Glück. Vom Norden aus gesehen weiter weg, insgesamt weniger durchgenudelt, sodass es Einheimischen wie Gästen seltener zu voll wird. Als einzige Region Italiens grenzt Umbrien weder ans Mittelmeer noch an einen Nachbarstaat. Also was macht sie aus?

