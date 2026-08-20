Die neobarocke Hauptkolonnade ist das Wahrzeichen der tschechischen Kurstadt Marienbad.
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Foto: xDietmarRauscherx via imago-imag/IMAGO/Pond5 Images
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Bäderdreieck in Tschechien

So altmodisch, dass es schon wieder gut ist

Franzensbad, Marienbad und Karlsbad waren schon zu Zeiten der Habsburger ein Inbegriff der eleganten Erholung. Gleich hinter der bayerischen Grenze lässt sich die Kurtradition in tschechischer Idylle neu entdecken.

Die neobarocke Hauptkolonnade ist das Wahrzeichen der tschechischen Kurstadt Marienbad.
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Die neobarocke Hauptkolonnade ist das Wahrzeichen der tschechischen Kurstadt Marienbad.
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Bäderdreieck in Tschechien

So altmodisch, dass es schon wieder gut ist
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Franzensbad, Marienbad und Karlsbad waren schon zu Zeiten der Habsburger ein Inbegriff der eleganten Erholung. Gleich hinter der bayerischen Grenze lässt sich die Kurtradition in tschechischer Idylle neu entdecken.

Von Viktoria Großmann
20. August 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Tschechien ist ein Land, in dem „das Wasser über die Wiesen saust, der Wald an den Felsen braust, in den Gärten die Frühjahrsblüte blüht“ – so besingt es die tschechische Nationalhymne. Eine Hymne, die völlig ohne Säbel, Blut und Freiheitsschwüre auskommt. Beinahe klingt das Lied von 1834 wie eine Marketingkampagne. Denn: Genauso sieht die Landschaft im Nachbarland aus. Wälder und hügelige Wiesen wechseln sich ab, dazwischen rollen Bäche, stehen ein paar Kühe, hier und da eine kleine Siedlung – meist mit Feuerlöschteich, Dorflinde und Kneipe. Kein Wald ist unüberschaubar, kein Berg bedrohlich hoch. Es ist in einem Wort: lieblich. 

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