Tschechien ist ein Land, in dem „das Wasser über die Wiesen saust, der Wald an den Felsen braust, in den Gärten die Frühjahrsblüte blüht“ – so besingt es die tschechische Nationalhymne. Eine Hymne, die völlig ohne Säbel, Blut und Freiheitsschwüre auskommt. Beinahe klingt das Lied von 1834 wie eine Marketingkampagne. Denn: Genauso sieht die Landschaft im Nachbarland aus. Wälder und hügelige Wiesen wechseln sich ab, dazwischen rollen Bäche, stehen ein paar Kühe, hier und da eine kleine Siedlung – meist mit Feuerlöschteich, Dorflinde und Kneipe. Kein Wald ist unüberschaubar, kein Berg bedrohlich hoch. Es ist in einem Wort: lieblich.