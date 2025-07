Beziehungen kommen nicht in die Jahre, weil sie vorher kaputtgehen. Freundschaften dagegen halten, viele Ehen auch. Was mal Leidenschaft war – nicht jede Leidenschaft muss erotisch sein –, wird Verlässlichkeit; was mal Neugier war, wird Erfahrung. In den guten Fällen bleibt Liebe über die Jahre Liebe – wenn auch eine reife Liebe ziemlich anders ist als die junge Liebe, die heute glüht, morgen zu verlöschen scheint und übermorgen unter Tränen wieder explodiert.