„In allen Gegenständen ist ein Gott. Auch in Toiletten“

Am Anfang der Tokio-Toiletten-Tour macht der ehrenamtliche Fremdenführer Hideyuki Takamine einen Witz, der naheliegend, aber trotzdem irgendwie gut ist. „Wir machen keine Toilettenpause“, sagt er zu der kleinen Gruppe, die er an diesem verregneten Tag in Japans Hauptstadt durch den geschäftigen City-Bezirk Shibuya von einem stillen Örtchen zum nächsten führen wird. Takamine, ein drahtiger Rentner und Ex-Berufssoldat, freut sich über diesen Spaß, weil er nicht nur seine Zuhörerinnen und Zuhörer zum Lachen bringt. Sondern auch auf den besonderen Charme der Tour anspielt.