Hach, die Nostalgie, sie ist auch schon da auf der Tiroler Seite der Zugspitze. Sie ist quasi ein Dauergast in diesen Tagen. Sie kommt in Form des Theaterprojekts „Sterntaler für die Zugspitze“ mit mehreren Aufführungen in den Talort Ehrwald und wird am Gipfel zelebriert mit einem wirklich sehenswert umgestalteten Museum samt einer an eine Blechbüchse erinnernden Kabine der Seilbahn aus dem Jahr 1978. Sie platzt geradezu aus einer aufwendig produzierten Festschrift, mit Worten wie „Schaffenskraft“, „unerschütterlichen Glauben“ und „Wunderwerk der Technik“.