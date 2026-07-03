Tourismus in Tirol

Die Seilbahn-Weltmeister

Die erste Seilbahnkabine aus dem Jahr 1926 konnte 19 Personen befördern.
Foto: Tiroler Zugspitzbahn
Foto: Tiroler Zugspitzbahn
Die erste Seilbahnkabine aus dem Jahr 1926 konnte 19 Personen befördern.
Die erste Seilbahnkabine aus dem Jahr 1926 konnte 19 Personen befördern.

Vor 100 Jahren wurde an der Zugspitze die erste Seilbahn Tirols eröffnet. Kaum etwas hat den Tourismus seither stärker angekurbelt als die Verbreitung dieser Technik. Doch so alt wie die Erfolgsgeschichte ist auch die Kritik an ihr.

Von Dominik Prantl
3. Juli 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Hach, die Nostalgie, sie ist auch schon da auf der Tiroler Seite der Zugspitze. Sie ist quasi ein Dauergast in diesen Tagen. Sie kommt in Form des Theaterprojekts „Sterntaler für die Zugspitze“ mit mehreren Aufführungen in den Talort Ehrwald und wird am Gipfel zelebriert mit einem wirklich sehenswert umgestalteten Museum samt einer an eine Blechbüchse erinnernden Kabine der Seilbahn aus dem Jahr 1978. Sie platzt geradezu aus einer aufwendig produzierten Festschrift, mit Worten wie „Schaffenskraft“, „unerschütterlichen Glauben“ und „Wunderwerk der Technik“.

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