Drei Regeln hat sich der Däne Thor Pedersen, 46, auferlegt für seine Reise in sämtliche Länder der Erde: keine Unterbrechung, keine Flüge und jeweils 24 Stunden Mindestaufenthalt. Er dachte, als er im Herbst 2013 aufbrach, in drei oder vier Jahren zurück zu sein. Letztlich hat er zehn Jahre gebraucht, um die 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten zu besuchen, zudem sämtliche Landesteile des Vereinigten Königreichs, Kosovo, Westsahara, Taiwan, Palästina, den Vatikanstaat sowie die Färöer und Grönland – insgesamt 203 Territorien. Obwohl er als Botschafter des Roten Kreuzes unterwegs war und auf die Unterstützung der dänischen Containerschiff-Reederei Maersk zurückgreifen konnte, war die Reise phasenweise eine Tortur. Aber als Gescheiterter wollte Pedersen auf keinen Fall zurückkehren.