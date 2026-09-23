Von SZ-Autorinnen und Autoren

In einem warmen, endlosen Aquarium, mit Schwärmen von Fischen jeder Form und Farbe, völlig frei in alle Richtungen schwimmen: Das mag eine kindliche Vorstellung vom Tauchsport sein. Der klangvolle Name Raja Ampat jedoch verspricht mit seinen 1500 westlich von Papua-Neuguinea gelegenen Inseln, den Traum real werden zu lassen.