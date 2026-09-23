Einmal im Leben
Tauchen in Raja Ampat
18. November 2026
In einem warmen, endlosen Aquarium, mit Schwärmen von Fischen jeder Form und Farbe, völlig frei in alle Richtungen schwimmen: Das mag eine kindliche Vorstellung vom Tauchsport sein. Der klangvolle Name Raja Ampat jedoch verspricht mit seinen 1500 westlich von Papua-Neuguinea gelegenen Inseln, den Traum real werden zu lassen.
Einmal im Leben
Tauchen in Raja Ampat
In einem warmen, endlosen Aquarium, mit Schwärmen von Fischen jeder Form und Farbe, völlig frei in alle Richtungen schwimmen: Das mag eine kindliche Vorstellung vom Tauchsport sein. Der klangvolle Name Raja Ampat jedoch verspricht mit seinen 1500 westlich von Papua-Neuguinea gelegenen Inseln, den Traum real werden zu lassen.