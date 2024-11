Erlesenes Sylt

Es gibt einen Intercity, der von Köln durch das Ruhrgebiet bis nach Westerland auf Sylt durchfährt. Anfang November ist er so leer, dass man sich bei der Fahrt über den Hindenburgdamm im ganzen ersten Waggon den besten Platz zum Rausgucken aussuchen kann. Zu sehen ist: grauer Himmel, der in graues Meer übergeht. Nach der Ankunft erinnert die Fußgängerzone von Westerland an die von Wanne-Eickel. Dieser Tristesse wollte man doch gerade entfliehen! Warum in aller Welt sollte man jetzt hier Urlaub machen? Doch die Antwort lässt sich finden.