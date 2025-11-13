Foto: Manfred Gottschalk/Mauritius
Foto: Manfred Gottschalk/Mauritius
Foto: via imago-images.de/IMAGO/Wirestock
Foto: via imago-images.de/IMAGO/Wirestock
Foto: Alamy Stock Photos / matthias engelien/mauritius images
Foto: Alamy Stock Photos / matthias engelien/mauritius images
Zwischen Berg und Buddha
Foto: Manfred Gottschalk/Mauritius
Foto: Manfred Gottschalk/Mauritius
Zwischen Berg und Buddha
Foto: via imago-images.de/IMAGO/Wirestock
Foto: via imago-images.de/IMAGO/Wirestock
Foto: Alamy Stock Photos / matthias engelien/mauritius images
Foto: Alamy Stock Photos / matthias engelien/mauritius images
13. November 2025
Am Ende der Treppe zum Buddha-Tempel Sangwonsa im Odaesan-Nationalpark stößt man plötzlich auf eines der größten Rätsel. „Wer bin ich?“, steht auf Koreanisch, Englisch und Chinesisch an den Seiten eines Holzaltars, der im Durchgang des prächtigen Eingangstors platziert ist. Die Tischplatte des Altars ist ein Spiegel. Wenn man in ihn hineinschaut, sieht man sich selbst vor einem Himmel aus Buddhafiguren, die an der Decke des Tores prangen.