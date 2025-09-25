Foto: imago premium/IMAGO/Cavan Images
Foto: IMAGO/GRANGER Historical Picture
Einmal im Leben
Über die Brooklyn Bridge gehen
27. September 2025
Für all jene, die mit der Smartwatch ihre Laufgeschwindigkeit aufzeichnen, ist das hier gar nichts. Denn der Pace für die 1,8 Kilometer der Brooklyn Bridge fällt miserabel aus. Weil man immer wieder stehen bleiben wird, um zu den ikonischen Pfeilern mit den neogotischen Bögen hinaufzuschauen.
