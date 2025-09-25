Foto: imago premium/IMAGO/Cavan Images
Einmal im Leben

Über die Brooklyn Bridge gehen

Neben den Wolkenkratzern ist sie ein Zwerg. Aber trotzdem gehört ein Spaziergang über die Brooklyn Bridge zu einem New-York-Besuch unbedingt dazu. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren
27. September 2025

Für all jene, die mit der Smartwatch ihre Laufgeschwindigkeit aufzeichnen, ist das hier gar nichts. Denn der Pace für die 1,8 Kilometer der Brooklyn Bridge fällt miserabel aus. Weil man immer wieder stehen bleiben wird, um zu den ikonischen Pfeilern mit den neogotischen Bögen hinaufzuschauen.

Neben den Wolkenkratzern ist sie ein Zwerg. Aber trotzdem gehört ein Spaziergang über die Brooklyn Bridge zu einem New-York-Besuch unbedingt dazu. Dieses und weitere Traumziele.

Für all jene, die mit der Smartwatch ihre Laufgeschwindigkeit aufzeichnen, ist das hier gar nichts. Denn der Pace für die 1,8 Kilometer der Brooklyn Bridge fällt miserabel aus. Weil man immer wieder stehen bleiben wird, um zu den ikonischen Pfeilern mit den neogotischen Bögen hinaufzuschauen.

