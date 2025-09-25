Foto: Rudolf Ernst/Getty Images/iStockphoto
Foto: Wolfgang Diederich/IMAGO/Imagebroker
Einmal im Leben

Großer Ahornboden

Im Herbst verwandelt sich der Große Ahornboden in Tirol für kurze Zeit in ein gelbrotes Feuerwerk. Das hat sich längst herumgesprochen. Schön ist es trotzdem.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren
27. September 2025

Verdammt, Menschen gibt es hier wie Bäume, dieses Schicksal teilen der Große Ahornboden und die Engalm im Herzen des Karwendelgebirges mit den meisten Weltklasse-Sehenswürdigkeiten.

