Das Lachen der japanischen Menschen ist auch eine Sehenswürdigkeit. Insofern macht es gar nicht so viel aus, dass man als Zuschauer aus Fernwest bei der ersten Vorstellung an diesem Sonntag im Yoshimoto-Dotonbori-Theater von Osaka so gut wie nichts versteht. Bei der Unterhaltungsfirma Yoshimoto Kogyo hatte es geheißen, man habe die Spielstätte vor Kurzem eröffnet, damit auch nicht-japanische Osaka-Besucherinnen und -Besucher die landesweit geschätzte Comedy-Kultur der großen Stadt erleben können. Aber als die Tickets für die Mittagsvorstellung gekauft sind, stellt sich heraus, dass die sogenannte Comedy Night, ein Spaß-Varieté auf Englisch, nur freitag- und samstagabends stattfindet. Und nun sitzt man also im heimeligen Bühnenraum und erlebt, wie das Comedy-Genre Manzai seine japanische Kraft entfaltet.