Sant Feliu de Guíxols hat sich verändert in den vergangenen 20 Jahren. Die Ramblas, die Promenade zum Meer mit breitem Bürgersteig in der Mitte und je einer Fahrspur links und rechts, sind verkehrsberuhigt. Auch die engen Seitenstraßen, durch die sich früher noch der Verkehr gezwängt hat. In den Pinien- und Kiefernwäldern, die sich vom Zentrum ins Küstengebirge ziehen, stehen heute Ferienhäuser.