Jeder, der an der Westküste La Palmas lebt, weiß, was er am Nachmittag des 19. September 2021 um zwölf nach drei gemacht hat. Carlos Trigo hat Wäsche aufgehängt. Plötzlich hörte er ein bizarres Geräusch. „Ein Zischen und Brodeln. Es klang, als würde eine gigantische Flasche Mineralwasser geschüttelt und überlaufen“, erzählt er.