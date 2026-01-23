Foto: David Santiago Garcia/IMAGO/Westend61
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Foto: Cavan Images/IMAGO
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Foto: AddictiveStock/IMAGO/Pond5 Images
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Einmal im Leben 

In die Halbwüste Bardenas Reales

Weite, Stille und Felsen wie schlafende Ungeheuer: Die Landschaft südlich von Pamplona ist ein eindrucksvolles Ziel. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
13. März 2026
Grafik: SZ
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Einer der Söhne, gerade aus Asien zurückgekehrt, fragte neulich ungläubig: Wie seid ihr eigentlich früher gereist? Ohne App, die einen vom Flughafen den Weg zum Hostel weist, das man vorher auf einer Plattform gebucht hat und bei dem man um die Ecke, sagt Tripadvisor, gut frühstücken gehen kann?

Foto: David Santiago Garcia/IMAGO/Westend61
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Einmal im Leben 

In die Halbwüste Bardenas Reales
Foto: Cavan Images/IMAGO
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Weite, Stille und Felsen wie schlafende Ungeheuer: Die Landschaft südlich von Pamplona ist ein eindrucksvolles Ziel. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: AddictiveStock/IMAGO/Pond5 Images
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Grafik: SZ
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Einer der Söhne, gerade aus Asien zurückgekehrt, fragte neulich ungläubig: Wie seid ihr eigentlich früher gereist? Ohne App, die einen vom Flughafen den Weg zum Hostel weist, das man vorher auf einer Plattform gebucht hat und bei dem man um die Ecke, sagt Tripadvisor, gut frühstücken gehen kann?

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