Foto: David Santiago Garcia/IMAGO/Westend61
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Foto: Cavan Images/IMAGO
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Foto: AddictiveStock/IMAGO/Pond5 Images
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Einmal im Leben
In die Halbwüste Bardenas Reales
13. März 2026
Einer der Söhne, gerade aus Asien zurückgekehrt, fragte neulich ungläubig: Wie seid ihr eigentlich früher gereist? Ohne App, die einen vom Flughafen den Weg zum Hostel weist, das man vorher auf einer Plattform gebucht hat und bei dem man um die Ecke, sagt Tripadvisor, gut frühstücken gehen kann?
Foto: David Santiago Garcia/IMAGO/Westend61
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Einmal im Leben
In die Halbwüste Bardenas Reales
Foto: Cavan Images/IMAGO
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Foto: AddictiveStock/IMAGO/Pond5 Images
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Einer der Söhne, gerade aus Asien zurückgekehrt, fragte neulich ungläubig: Wie seid ihr eigentlich früher gereist? Ohne App, die einen vom Flughafen den Weg zum Hostel weist, das man vorher auf einer Plattform gebucht hat und bei dem man um die Ecke, sagt Tripadvisor, gut frühstücken gehen kann?