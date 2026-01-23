In die Halbwüste Bardenas Reales

Von SZ-Autorinnen und Autoren

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Einer der Söhne, gerade aus Asien zurückgekehrt, fragte neulich ungläubig: Wie seid ihr eigentlich früher gereist? Ohne App, die einen vom Flughafen den Weg zum Hostel weist, das man vorher auf einer Plattform gebucht hat und bei dem man um die Ecke, sagt Tripadvisor, gut frühstücken gehen kann?