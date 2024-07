Beim Urlaub sparen die Menschen zuletzt

Die Zahlen sind eindrücklich: 2023 gaben die Menschen in Deutschland 87 Milliarden Euro für längere Urlaubsreisen und 27 Milliarden für Kurzreisen aus. Nach allem, was man aus den beliebten Urlaubsländern und von Reiseveranstaltern hört, läuft es auch in diesem Jahr und besonders in der auf ihren Höhepunkt zusteuernden Sommersaison mindestens so gut, wenn nicht noch besser als im vergangenen Jahr.